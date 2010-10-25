Эксперты: России нужен антинаркотический кодекс

При этом Крупнов отметил, что Минздравсоцразвития должно обратитьвнимание не только на медицинскую часть реабилитации, но и на «двеважнейшие вертикали - социальную работу и занятость, потому чтополучившему реабилитацию наркоману нужно куда-то устроиться на работу,иначе он вернется к наркозависимости».

За создание антинаркотического кодекса выступил и координатор по Россиимеждународной организации «Европейские города против наркотиков» ГеоргийЗазулин.«С точки зрения правового пространства, у нас антинаркотическоезаконодательство порассеяно по разным законам и кодексам. Мы нигде неимеем одновременно всех этих норм, которые касаются проблемы.Антинаркотический кодекс давно пора собрать и, самое главное, устранитьпротиворечащие друг другу нормы», - сказал Зазулин.

Кроме того, комментируя приговор главе нижнетагильского центрареабилитации наркозависимых Егору Бычкову, Зазулин подчеркнул, что«характер тех преступлений, которые вменяются Бычкову, может быть иопасен, но степень этой опасности незначительная».

На минувшей неделе суд в Нижнем Тагиле признал 23-летнего Бычковавиновным в похищении людей и незаконном лишении их свободы и приговорил к3,5 годам колонии строгого режима. Гособвинение требовало приговоритьподсудимого к 12 годам лишения свободы.