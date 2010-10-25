Фильм «Овсянки» получил еще одну престижную награду
25 октября 2010, 17:28ОбществоАнка
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фильм екатеринбургского режиссера Алексея Федорченко "Овсянки" получил высшую награду ближневосточного международного кинофорума - "Черную жемчужину".
Фестиваль проходил в столице Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Награду вручила известная актриса Ума Турман. Как пишет «Город ФМ», всего в форуме участвовали представители более 40 стран мира. Отметим, что для ленты "Овсянки" эта уже не первая награда. На фестивале в Венеции фильм успел получить сразу три статуэтки. В российском покате фильм стартует 28 октября.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей