Фильм «Овсянки» получил еще одну престижную награду

Фестиваль проходил в столице Арабских Эмиратов – Абу-Даби. Награду вручила известная актриса Ума Турман. Как пишет «Город ФМ», всего в форуме участвовали представители более 40 стран мира. Отметим, что для ленты "Овсянки" эта уже не первая награда. На фестивале в Венеции фильм успел получить сразу три статуэтки. В российском покате фильм стартует 28 октября.