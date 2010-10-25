Хомяк задержал авиарейс на несколько часов
25 октября 2010, 17:06ОбществоАнка
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Авиарейс из Великобритании в австралийский Брисбен был задержан из-за того, что на борту самолета обнаружили хомяка, пишет The Mail.
Инцидент произошел во время пересадки пассажиров в Брунее. Грызуна в самолете заметили члены экипажа, которые были вынуждены произвести эвакуацию пассажиров и продезинфицировать салон авиалайнера. Как хомяк попал на борт и кто мог быть его хозяином, не уточняется. По словам пассажиров, когда пилот поинтересовался, чей это питомец, маленькая девочка, находившаяся среди ожидающих посадки на рейс путешественников, заплакала. О дальнейшей судьбе хомяка ничего не сообщается.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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