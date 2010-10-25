Хомяк задержал авиарейс на несколько часов

Инцидент произошел во время пересадки пассажиров в Брунее. Грызуна в самолете заметили члены экипажа, которые были вынуждены произвести эвакуацию пассажиров и продезинфицировать салон авиалайнера. Как хомяк попал на борт и кто мог быть его хозяином, не уточняется. По словам пассажиров, когда пилот поинтересовался, чей это питомец, маленькая девочка, находившаяся среди ожидающих посадки на рейс путешественников, заплакала. О дальнейшей судьбе хомяка ничего не сообщается.