«Каникулы – дорога – дети!»

Цель операции - профилактика дорожно-транспортных происшествий сучастием несовершеннолетних, сохранение жизни и здоровья детей впреддверии и период осенних школьных каникул, сообщаетотделениепропаганды ОГИБДД УВД.

Сотрудники ДТП будут ориентированы на выявление ДТП срединесовершеннолетних пешеходов, а также на случаи нарушения правилперевозки детей.