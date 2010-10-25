«Каникулы – дорога – дети!»
25 октября 2010, 13:05Общество
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С 25 октября по 8 ноября 2010 года в Нижнем Тагиле проводятся целевые профилактические мероприятия «Каникулы – дорога – дети!».
Цель операции - профилактика дорожно-транспортных происшествий сучастием несовершеннолетних, сохранение жизни и здоровья детей впреддверии и период осенних школьных каникул, сообщаетотделениепропаганды ОГИБДД УВД.
Сотрудники ДТП будут ориентированы на выявление ДТП срединесовершеннолетних пешеходов, а также на случаи нарушения правилперевозки детей.
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