Минздрав предложил приватизировать накопительную часть пенсии

Сейчас российские пенсии состоят из страховой и накопительной частей. Последняя финансируется за счет уплаты работодателем страховых взносов, а будущие пенсионеры для получения максимальной прибыли могут выбрать, кому доверить свои накопления: государству, управляющей компании или негосударственному пенсионному фонду. При этом, утверждают в министерстве, для россиян, вышедших на пенсию в 2035 году, при 30 годах стажа, сумма накопленной прибавки составит лишь 16 процентов от среднего размера ежемесячной пенсии.

Министерство предлагает постепенно вывести накопительную часть пенсии из обязательной системы, передав управление ею негосударственным пенсионным фондам. Подавляющее большинство россиян до сих пор не высказало никаких предпочтений по размещению пенсионных накоплений, поэтому их средствами распоряжается госкорпорация ВЭБ. В добровольных пенсионных программах участвует около 7,5 миллиона человек, а оставшиеся 50 миллионов работников, которые из-за низкого заработка просто не могут копить, рискуют при выходе на пенсию остаться с пенсией в 25-30 процентов заработка.