Митинг в поддержку Егора Бычкова прошел в Екатеринбурге
25 октября 2010, 07:16Общество
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В воскресенье в Екатеринбурге прошел митинг в поддержке Егора Бычкова. На площади труда у памятника Татищеву и де Генину собрались екатеринбуржцы и жители области, считающие осуждение наркоборца Егора Бычкова несправедливым.
В оценке количества участников СМИ и организаторы расходятся: СМИ и ГУВДсообщают о 500 участниках, организаторы утверждают, что около двухтысяч.Под обращением к президенту подписались 1800 человек.
В митинге приняли участие музыканты группы «Чайф» Владимир Шахрин иВладимир Бегунов, Уполномоченный по правам человека Свердловской областиТатьяна Мерзлякова, депутат-коммунист облдумы Андрей Альшевских.
23 октября митинг в защиту Егора Бычкова прошел в Москве. На немприсутствовали около 50 человек. Но белые ленточки с надписью «Сила вправде» раздали 800 жителям столицы.30 октября состоится митинг в Нижнем Тагиле.
© Фото e1.ru
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