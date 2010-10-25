Музею Ганиной Ямы подарили уникальный экспонат

Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе монастыря, стол находился в Ипатьевском доме во время пребывания там царской семьи Романовых. По словам хозяина стола Валентина Испутина, старинная вещь попала к нему в 1931 году. «Монастырский музей на Ганиной Яме, который бережно хранит вещи, связанные с историей царской семьи, с благодарностью принял этот бесценный дар», - подчеркнули в пресс-службе.