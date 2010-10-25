Музею Ганиной Ямы подарили уникальный экспонат
25 октября 2010, 17:23ОбществоАнка
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Уникальный стол из Ипатьевского дома подарил 90-летний житель поселка Бисерть монастырскому музею на Ганиной Яме.
Как сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе монастыря, стол находился в Ипатьевском доме во время пребывания там царской семьи Романовых. По словам хозяина стола Валентина Испутина, старинная вещь попала к нему в 1931 году. «Монастырский музей на Ганиной Яме, который бережно хранит вещи, связанные с историей царской семьи, с благодарностью принял этот бесценный дар», - подчеркнули в пресс-службе.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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