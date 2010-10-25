На дорогах Нижнего Тагила можно было снимать голливудский боевик

В два часа ночи сотрудники ДПС попытались остановить «Волгу», которая ехала с выключенными фарами. В ответ на требование сотрудников ДПС остановиться водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильской ГИБДД Анатолий Чернов, 40 минут несколько патрульных вели преследование из центра на Восточное шоссе, затем по улице Зари на проспект Вагоностроителей и обратно в центр. У дома 4 на улице Красногвардейская две патрульные машины перекрыли дорогу. Однако водитель «Волги» заехал на тротуар и, сбив двух сотрудников вневедомственной охраны, попытался скрыться. Три выстрела в задние колеса прекратили погоню. В машине находились два 21-летних парня, рассказал Анатолий Чернов.