На дорогах Нижнего Тагила можно было снимать голливудский боевик
Погоней со стрельбой закончились дежурные сутки в ночь с четверга на пятницу для тагильских милиционеров.
В два часа ночи сотрудники ДПС попытались остановить «Волгу», которая ехала с выключенными фарами. В ответ на требование сотрудников ДПС остановиться водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Как рассказал корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» начальник нижнетагильской ГИБДД Анатолий Чернов, 40 минут несколько патрульных вели преследование из центра на Восточное шоссе, затем по улице Зари на проспект Вагоностроителей и обратно в центр. У дома 4 на улице Красногвардейская две патрульные машины перекрыли дорогу. Однако водитель «Волги» заехал на тротуар и, сбив двух сотрудников вневедомственной охраны, попытался скрыться. Три выстрела в задние колеса прекратили погоню. В машине находились два 21-летних парня, рассказал Анатолий Чернов.
Оперативники установили, что водитель не имеет прав на управление автомобилем, а машина принадлежит его родителям. Со слов задержанных, они взяли ее покататься, когда родители уснули. Увидев сотрудников ДПС, испугались останавливаться и попытались скрыться. В результате этой ночной поездки двое сотрудников вневедомственной охраны серьезно пострадали, рассказал и.о. начальника отдела вневедомственной охраны Владимир Чепиков. Один сотрудник с переломом пальцев ноги сейчас на больничном. Второй госпитализирован в 4 ЦГБ. Сейчас следственным комитетом при прокуратуре рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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