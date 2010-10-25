На пешеходов чаще «наезжают» на пешеходных переходах

В 7:40 водитель автомашины ВАЗ-21101, мужчина 1972 годарождения, следуя по улице Ермака, допустил наезд на 74-летнююпенсионерку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходномупереходу.

В результате ДТП пешеход получила травму: ушибленные раны лба, затылка,ушиб левого коленного сустава, ЗЧМТ, СГМ. Женщина госпитализирована втравматологическое отделение ДЦГБ.

В 7:45 водитель автомашины Хендэ-Соната, женщина 1971года рождения, следуя по улице Зари со стороны проспектаВагоностроителей, допустила наезд на 21-летнюю женщину с ребенком,переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 2-летний ребенок не пострадал. Женщинагоспитализирована в ЦГБ №1 с диагнозом: закрытый перелом обоих коленныхсуставов.

В течение сентября-октября 2010 года участились случаи наездов напешеходов на пешеходных переходах. Это связано с уменьшениемпродолжительности светлого времени, сообщает ГИБДД.

Основная часть ДТП данного вида регистрируется рано утром, либо вечером.Двигаясь в темное время суток с включенным светом фар, водитель можетне заметить пешехода, одетого в темную одежду.