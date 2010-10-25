Последняя неделя октября будет теплее нормы
25 октября 2010, 18:41ОбществоАнка
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По данным свердловских синоптиков, температура воздуха в регионе, держащаяся выше климатической нормы на 4-6 градусов, сохранится и на текущей неделе.
«В первой половине недели днем воздух может прогреваться до плюс 9 градусов, во второй половине будет плюс до +6, ночью от нуля до -5 градусов. Зимы пока не ждем», - сообщила «ТАСС Урал» главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко. Она отметила, что обычно в третьей декаде октября в регионе выпадает снег, однако пока из-за высоких температур в Свердловской области возможны только дожди.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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