Последняя неделя октября будет теплее нормы

«В первой половине недели днем воздух может прогреваться до плюс 9 градусов, во второй половине будет плюс до +6, ночью от нуля до -5 градусов. Зимы пока не ждем», - сообщила «ТАСС Урал» главный синоптик свердловского Гидрометцентра Галина Шепоренко. Она отметила, что обычно в третьей декаде октября в регионе выпадает снег, однако пока из-за высоких температур в Свердловской области возможны только дожди.