Постельное белье для дома малютки сошьют за неделю
25 октября 2010, 18:46ОбществоАнка
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В течение недели малышам из нижнетагильского дома малютки сошьют постельное бельё.
Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» активисты проекта «Русская демография», заказ на фабрике приняли и пообещали выполнить в течение недели. Напомним, волонтёры решили обеспечить детишек новым постельным бельём. Для этого объявили сбор средств. На 45 комплектов требовалось около 11 тысяч рублей. Все деньги, и даже немножко больше, были собраны за пару дней. После того, как активисты отнесли заказ на фабрику, у них осталось 1280 рублей. На эти деньги они решили купить для малюток ползунки.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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