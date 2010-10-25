Постельное белье для дома малютки сошьют за неделю

Как рассказали корреспондентам Радио «Маяк - Нижний Тагил» активисты проекта «Русская демография», заказ на фабрике приняли и пообещали выполнить в течение недели. Напомним, волонтёры решили обеспечить детишек новым постельным бельём. Для этого объявили сбор средств. На 45 комплектов требовалось около 11 тысяч рублей. Все деньги, и даже немножко больше, были собраны за пару дней. После того, как активисты отнесли заказ на фабрику, у них осталось 1280 рублей. На эти деньги они решили купить для малюток ползунки.