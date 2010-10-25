Скоро начнется строительство скоростных автотрасс
25 октября 2010, 18:14ОбществоАнка
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В Свердловской области начнется строительство скоростных автотрасс.
Им займется федеральное агентство автомобильных дорог, об этом договорились министр транспорта России Игорь Левитин и Александр Мишарин. Конкретных сроков начала строительства дорог не названо, сообщает "Новый Регион".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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