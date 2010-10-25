Собака по кличке Лу-лу передвигается исключительно на задних лапах

Пинчер по кличке Лу-Лу передвигается исключительно на задних лапах, а в передних носит миниатюрную сумочку в форме медвежонка, пишет ТОП РБК. По словам владельца необыкновенного пса, приучать своего 18-месячного питомца ходить на задних лапах он начал, когда Лу-Лу было всего 4 месяца. Смысл тренировки заключался в том, что хозяин водил собаку держа ее за одну из передних лап.В итоге, животное настолько привыкло к такой походке, что теперь предпочитает ходить исключительно на задних лапах. Кроме того, по словам владельца, даже когда Лу-Лу отдыхает, он предпочитает садиться на корточки, держа тело вертикально.Сообщается, что пинчер с человеческими повадками стал местной знаменитостью. Прохожие всякий раз приветствуют необыкновенное животное восторженными улыбками и балуют его вкусными подарки.