Стали известны подробности убийства Влада Листьева

Член так называемого «тамбовского» сообщества, находящийся в изоляции,рассказал подробности убийства и навал имена заказчиков. Официальные комментарии СМИ получить не удалось.

Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года, когда он возвращался сосъёмок программы. Убийцы ждали его в подъезде дома на Новокузнецкойулице в Москве. Среди основных мотивов следствие считаетпрофессиональную или политическую деятельность Листьева.