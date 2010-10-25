Стали известны подробности убийства Влада Листьева
25 октября 2010, 07:48ОбществоОльга
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В воскресенье петербургское интернет-издание «Фонтанка.ру» сообщило, что у Следственного комитета России есть подробная информация о причастности криминалитета Петербурга к убийству 15 лет назад гендиректора ОРТ.
Член так называемого «тамбовского» сообщества, находящийся в изоляции,рассказал подробности убийства и навал имена заказчиков. Официальные комментарии СМИ получить не удалось.
Владислава Листьева убили 1 марта 1995 года, когда он возвращался сосъёмок программы. Убийцы ждали его в подъезде дома на Новокузнецкойулице в Москве. Среди основных мотивов следствие считаетпрофессиональную или политическую деятельность Листьева.
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