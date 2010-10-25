Тагильчанам расскажут, как выжить в экстремальных условиях

Завтра в 18 часов в нижнетагильском клубе туристов по адресу: ул. Космонавтов, 36 об основах выживания всем желающим расскажет основатель и руководитель школы выживания "Вектор силы" Олег Онучин. Эта лекция будет обзорной. В ней будут коротко затронуты вопросы ориентирования, распределения нагрузки, обустройства ночлега, способов передвижения, рассказал Олег Онучин. Лекции по выживанию в экстремальных условиях будут проводиться клубе туристов «Азимут» каждый последний вторник месяца.