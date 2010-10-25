Тагильчанам расскажут, как выжить в экстремальных условиях
25 октября 2010, 18:31ОбществоАнка
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Как выжить в экстремальных условиях, расскажут завтра в клубе туристов «Азимут».
Завтра в 18 часов в нижнетагильском клубе туристов по адресу: ул. Космонавтов, 36 об основах выживания всем желающим расскажет основатель и руководитель школы выживания "Вектор силы" Олег Онучин. Эта лекция будет обзорной. В ней будут коротко затронуты вопросы ориентирования, распределения нагрузки, обустройства ночлега, способов передвижения, рассказал Олег Онучин. Лекции по выживанию в экстремальных условиях будут проводиться клубе туристов «Азимут» каждый последний вторник месяца.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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