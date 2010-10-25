Тайваньская женщина выйдет замуж сама за себя
25 октября 2010, 11:26ОбществоОльга
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30-летняя Чен Вей-Ий отчаялась в поисках спутника жизни и решилась на неожиданный шаг.
«30-летие стало для меня важным рубежом. С работой и личностным развитием у меня все в порядке, но партнера я до сих пор не нашла. Так что у меня не было другого выхода», — прокомментировала Чен Вей-Ий свое решение.
Чен не сможет официально зарегистрировать отношения с самой собой и готова вступить во второй брак, если ей встретится подходящий мужчина.
Ранее в прессе уже появлялась информация о людях, заключавших браки без партнеров. В частности, жительница Нидерландов Дженнифер Хус стала собственной супругой, а китаец Лю Йо женился на своей фотографии, пишет Lenta.ru.
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