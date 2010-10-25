Церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр могут остаться без фейерверков

По словам ряда экспертов, пиротехнические шоу наносят вред окружающей среде - токсины от разорвавшихся зарядов попадают в землю и воду. Поэтому вместо них на олимпийских праздниках можно было бы использовать лазерное шоу. С таким предложением на прошедшем в выходные заседании МОК выступила делегация Шри-Ланки. Организаторы Лондонских Игр, между тем, пока еще не решили - откажутся ли они от одного из самых зрелищных моментов олимпийских торжеств. Впрочем, как передает Рейтер, всё в итоге будет зависеть от решения МОК.