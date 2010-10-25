Ученые разработали рецепт хлеба, поднимающего настроения
25 октября 2010, 10:29ОбществоОльга
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Международная группа ученых разработала рецепт хлеба, в состав которого входит «гормон счастья» - серотонин. Он является природным антидепрессантом, «отвечает» за общий тонус организма, режим сна и смену настроений.
Рецептуру уникального продукта совместно разработали московская,индийская и американская компании. Специалистам удалось выделитьсеротонин, в большом количестве содержащийся в облепихе, и включить его всостав нового изделия, сообщает АМИ-ТАСС.
Производство хлеба-антидепрессанта начнется в 2011 году в США, Индии иЯпонии. В России чудо-хлеб можно будет купить только в 2013 году. А покадля повышения тонуса ученые советуют включать в рацион бананы, финики ичерный шоколад, богатые серотонином.
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