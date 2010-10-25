Ученые разработали рецепт хлеба, поднимающего настроения

Рецептуру уникального продукта совместно разработали московская,индийская и американская компании. Специалистам удалось выделитьсеротонин, в большом количестве содержащийся в облепихе, и включить его всостав нового изделия, сообщает АМИ-ТАСС .

Производство хлеба-антидепрессанта начнется в 2011 году в США, Индии иЯпонии. В России чудо-хлеб можно будет купить только в 2013 году. А покадля повышения тонуса ученые советуют включать в рацион бананы, финики ичерный шоколад, богатые серотонином.