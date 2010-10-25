В Итальянском городе хотят запретить мини-юбки

Мэр города заявляет о желании восстановить благопристойный облик города путем введения жесткого кодекса одежды, исключающего ношение как коротких юбок, так и джинсов с низкой талией. Кроме того, в соответствии с планами городских властей, планируется запретить игру в футбол и загорание под солнцем в общественных местах. Для нарушителей порядка предусмотрены штрафы в сумме до $700.