В Итальянском городе хотят запретить мини-юбки
25 октября 2010, 16:52ОбществоАнка
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Власти города Кастелламмаре-ди-Стабия, расположенного на юго-западе Италии, приступят к обсуждению проекта, запрещающего ношение мини-юбок и иной одежды, которая может расцениваться как провокационная.
Мэр города заявляет о желании восстановить благопристойный облик города путем введения жесткого кодекса одежды, исключающего ношение как коротких юбок, так и джинсов с низкой талией. Кроме того, в соответствии с планами городских властей, планируется запретить игру в футбол и загорание под солнцем в общественных местах. Для нарушителей порядка предусмотрены штрафы в сумме до $700.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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