За интернетом скоро не угнаться
Через 10 лет Интернет может ускориться в тысячу раз.
Такую технологию разрабатывают в США. Там придумывают новую технологию передачи данных по оптическому волокну, чтобы увеличить скорость Интернета в десять и более раз. А к 2020 году скоростные возможности проводных сетей должны возрасти в тысячу раз. Сейчас Сеть переживает взрывной рост интернет-трафика. Только в 2010 году мировой прирост интернет-трафика превысил 60%, а пропускных возможностей имеющихся в распоряжении провайдеров магистралей не хватает.
Аналитики исследовательской компании TeleGeography подсчитали, что суммарный трафик в некоторых особо населенных частях земли (Центральная Европа, США, Китай) удваивается каждые 10–12 месяцев. Возможности современных опто-волоконных сетей сейчас ограничены скоростью 100 Гбит/cек. Группа ученых планирует тысячекратно увеличить этот показатель через десять лет – для этого им придется совершить прорыв сразу в нескольких научных дисциплинах.
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