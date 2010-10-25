За интернетом скоро не угнаться

Такую технологию разрабатывают в США. Там придумывают новую технологию передачи данных по оптическому волокну, чтобы увеличить скорость Интернета в десять и более раз. А к 2020 году скоростные возможности проводных сетей должны возрасти в тысячу раз. Сейчас Сеть переживает взрывной рост интернет-трафика. Только в 2010 году мировой прирост интернет-трафика превысил 60%, а пропускных возможностей имеющихся в распоряжении провайдеров магистралей не хватает.