Алексей Никифоров дал положительную оценку инициативам тагильчан

Начиная встречу, Алексей Никифоров сообщил о том, что региональная программа «Старшее поколение» будет рассчитана на 2014-2018 годы. В основе ее формирования – перспективные направления работы с пожилыми людьми, а также предложения, поступившие от министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Администрации города.

Особое внимание замминистра уделил новым формам организации помощи представителям старшего поколения: работе бригад по обслуживанию нуждающихся на дому, созданию участковой социальной службы для решения конкретных жизненных ситуаций. Алексей Никифоров отметил также, что пожилые люди испытывают дефицит социальных контактов. В связи с этим необходимо шире использовать возможности центров соцобслуживания населения, учреждений культуры и образования. Хорошо зарекомендовали себя отделения социальной реабилитации – сейчас их в Свердловской области уже 17. В пансионате «Тагильский» откроется виртуальный зал филармонии, где в режиме он-лайн будут демонстрироваться концерты.

В свою очередь, председатель городского совета ветеранов Петр Чашников рассказал о муниципальной программе «Старшее поколение», появившейся в Нижнем Тагиле раньше региональной, о поддержке ветеранов ликвидированных предприятий, о патриотическом воспитании молодежи. В числе вопросов, которые требуют своего решения, им названа необходимость восстановления льгот на оказание бытовых услуг в комплексных центрах социального обслуживания. Другие участники встречи высказали свои предложения по организации медицинской помощи, льготной подписки на газеты, работе социального такси.