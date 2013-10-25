Алексей Никифоров дал положительную оценку инициативам тагильчан
Сегодня в рамках своего визита в Нижний Тагил заместитель министра социальной политики Свердловской области Алексей Никифоров провел встречу с исполняющим полномочия Главы города заместителем Главы администрации города по социальной политике Валерием Суровым и председателями городского и районных советов ветеранов. Обсуждался комплекс вопросов, касающихся подготовки новой региональной программы «Старшее поколение» и организации работы центров обслуживания населения.
Начиная встречу, Алексей Никифоров сообщил о том, что региональная программа «Старшее поколение» будет рассчитана на 2014-2018 годы. В основе ее формирования – перспективные направления работы с пожилыми людьми, а также предложения, поступившие от министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Администрации города.
Особое внимание замминистра уделил новым формам организации помощи представителям старшего поколения: работе бригад по обслуживанию нуждающихся на дому, созданию участковой социальной службы для решения конкретных жизненных ситуаций. Алексей Никифоров отметил также, что пожилые люди испытывают дефицит социальных контактов. В связи с этим необходимо шире использовать возможности центров соцобслуживания населения, учреждений культуры и образования. Хорошо зарекомендовали себя отделения социальной реабилитации – сейчас их в Свердловской области уже 17. В пансионате «Тагильский» откроется виртуальный зал филармонии, где в режиме он-лайн будут демонстрироваться концерты.
В свою очередь, председатель городского совета ветеранов Петр Чашников рассказал о муниципальной программе «Старшее поколение», появившейся в Нижнем Тагиле раньше региональной, о поддержке ветеранов ликвидированных предприятий, о патриотическом воспитании молодежи. В числе вопросов, которые требуют своего решения, им названа необходимость восстановления льгот на оказание бытовых услуг в комплексных центрах социального обслуживания. Другие участники встречи высказали свои предложения по организации медицинской помощи, льготной подписки на газеты, работе социального такси.
После встречи Алексей Никифоров отметил, что он удовлетворен тем, как она прошла, какой настрой у ветеранов. Хотя и признал, что не все вопросы были адресными. Например, касающиеся здравоохранения – их необходимо задавать соответствующему ведомству. Однако, по словам замминистра социальной политики, «город сегодня находит варианты их решения: 47 квартир для врачей – очень неплохой результат».