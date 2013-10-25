МОТИВ подарит тагильчанам билеты на КВН

МОТИВ зарядит тебя позитивом, прогонит осеннюю хандру и подарит бесплатные билеты на фестиваль КВН «Новая версия. Эпизод 4». Игра пройдет 1 ноября в Городском Дворце молодежи. В четвертом сезоне игр КВН участников фестиваля ждут новые необычные задания и конкурсы, а также призовой фонд в 100 000 рублей. Такое пропустить нельзя!

Компания МОТИВ является давним другом «Новой версии» и предлагает своим абонентам уникальную возможность – получить билеты на фестиваль совершенно бесплатно. Приходи с 25 октября по 1 ноября в офис МОТИВа по адресу проспект Ленина, 69 и получи бесплатный билет на «Новую версию». Для этого нужно просто пополнить счет на любую сумму, или заказать любую услугу, или поменять тариф или… Одним словом, совершить любую операцию в нашем офисе.