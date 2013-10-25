Нижнетагильский драматический театр приглашает всех на «апАРТе». Билеты уже в кассе!
В Нижнетагильском драматическом театре в скором времени состоится уже пятый по счету уникальный конкурс молодых артистов «апАРТе». Совсем недавно прошла жеребьевка участников конкурса на горнолыжном комплексе «Гора Белая».
Напомним, впервые состязания актеров состоялись еще в 2007 году и стали одним из самых популярных культурных событий города и даже области. Игорь Булыгин, заслуженный артист РФ, в свое время был награжден специальным призом главного театрального фестиваля области «Браво».
Актеры уже вытянули свои номера, которые определили, в какой последовательности они будут выходить на сцену. Добавим, что всего в этом году участие в конкурсе примут 16 молодых актеров, в том числе представители Ирбитского драматического театра имени А.Островского и Серовского театра драмы имени А.Чехова. Конкурс состоится 11 ноября на сцене драматического театра Нижнего Тагила.
Кстати, рады сообщить, что уже началась продажа билетов на конкурс. Их можно приобрести в кассе драматического театра уже с сегодняшнего дня! Цена – от 300 до 500 рублей.
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