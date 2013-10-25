Нижний Тагил занял 49-е место в рейтинге 100 самых удобных для проживания городов России
25 октября 2013, 12:30ОбществоCorey
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Рейтинг 100 крупнейших городов России по качеству жизни по данным 2012 года составлен специалистами института территориального планирования «Урбаника» совместно с Союзом архитекторов России. Как сообщается на сайте института, рейтинг был представлен на XII Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: выстраивая систему» в Санкт-Петербурге.
Рейтинг разрабатывается «Урбаникой» уже третий год подряд, с целью определения наиболее благоприятных по соотношению показателей «стоимости» и «качества» жизни крупный городов для проживания в стране. При составлении рейтинга учитывались две группы показателей – качество развития городской среды и стоимость жизни в городе. На основе всех этих данных, сопоставленных среди городов страны, составлена итоговая таблица.
Лидером рейтинга оказался Краснодар, набравший 77,5 баллов. На втором месте - Сургут, которому была поставлена оценка в 72,2 балла. Также в тройку лидеров вошел Екатеринбург, он расположился на третьей строчке.
Нижний Тагил занял в рейтинге 49-е место сразу после Москвы, которая по совокупности показателей на 48-й строчке.
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