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Нижний Тагил занял 49-е место в рейтинге 100 самых удобных для проживания городов России
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Нижний Тагил занял 49-е место в рейтинге 100 самых удобных для проживания городов России

25 октября 2013, 12:30ОбществоCorey
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