Нижний Тагил занял 49-е место в рейтинге 100 самых удобных для проживания городов России

Рейтинг разрабатывается «Урбаникой» уже третий год подряд, с целью определения наиболее благоприятных по соотношению показателей «стоимости» и «качества» жизни крупный городов для проживания в стране. При составлении рейтинга учитывались две группы показателей – качество развития городской среды и стоимость жизни в городе. На основе всех этих данных, сопоставленных среди городов страны, составлена итоговая таблица.