Работы на путях в районе «Современника» в Нижнем Тагиле на движении трамваев не скажутся

Однако, вероятно, вчерашняя погода резко повлияла на число общественного транспорта в городе, поскольку на каждой из остановок по улице Ленина (а Сергей в отчаянии дошел до вокзала) люди ждали транспорт, выстроившись в несколько рядов. Даже на вокзале очередь протянулась почти на сотню метров.

Ждать маршрутку было бесполезно – мимо проезжали перегруженные, видно, что там внутри люди чуть не друг на друге сидят. И главное, зря не стал трамвай дожидаться, по дороге дважды встретил свой 15-й, но на тот момент уже ни сил, ни желания догонять его не было. Я до дома добирался больше 2-х часов, хотя обычно нужно 25 минут.

Кстати, пока шел, заметил, что на путях около «Современника» рабочие что-то делали, может из-за этого проблема была?, -- рассказывает Сергей.

Сейчас дорожники действительно разместили в этом районе несколько бетонных плит и мешков с цементом. Но не на путях, а рядом (ограждения и знаки есть), и в данные минуты техника работает на участке. Интересно, что движение трамваев закрывать не стали, а работают, так сказать, в режиме он-лайн. Дожидаются, когда проедет очередной трамвай, и приступают к отгрузке. В организации «Тагильчане за трамвай» подтвердили, что в ближайшее время проблем с движением трамваев не предвидится – все по расписанию.

Фото с камер «Сети Тагила».