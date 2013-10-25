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Работы на путях в районе «Современника» в Нижнем Тагиле на движении трамваев не скажутся
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работы на путях в районе «Современника» в Нижнем Тагиле на движении трамваев не скажутся

25 октября 2013, 12:20Общество
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