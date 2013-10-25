Строительные и отделочные материалы. Цены в интернет-магазине до 10% ниже. Бесплатная доставка!
25 октября 2013, 17:05Обществоadv1@tagilcity.ru
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Сеть розничных магазинов "Строитель" и интернет-магазин "БобёрСтрой" рад сообщить, что при заказе в интернет-магазине дейстует скидка на все товары до 10%.
Сеть розничных магазинов «Строитель» и интернет-магазин «БобёрСтрой» рад сообщить, что при заказе в интернет-магазине дейстует скидка на все товары до 10%.
Также при заказе в интернет-магазине на сумму от 8000 рублей мы доставим ваши покупки бесплатно!
В нашем ассортименте на данный момент насчитывается около 12 000 товаров.
Строительные и отделочные материалы, инструмент, сантехника, товары для ванной комнаты, электротовары, двери, гипсокартон, фанера, шифер, цемент, сухие смеси, товары для сада и много другое.
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