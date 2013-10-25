Строительные и отделочные материалы. Цены в интернет-магазине до 10% ниже. Бесплатная доставка!

Сеть розничных магазинов «Строитель» и интернет-магазин «БобёрСтрой» рад сообщить, что при заказе в интернет-магазине дейстует скидка на все товары до 10%.

Также при заказе в интернет-магазине на сумму от 8000 рублей мы доставим ваши покупки бесплатно!

В нашем ассортименте на данный момент насчитывается около 12 000 товаров.