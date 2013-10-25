Тагильчане, заказываете товары через Интернет? Возможно, скоро введут пошлины на покупки за рубежом

Рынок интернет покупок постоянно растет: оборот торговли в интернете оказался довольно впечатляющим - 27%. Стоит ожидать и дальнейшего роста по двум причинам: увеличение числа интернет-пользователей и держателей банковских карт, а также повышение уровня доверия со стороны покупателей к интернет-магазинам и платежным системам. Главной причиной, которая будет сдерживать рост интернет-покупок, будет оставаться неразвитая инфраструктура, а также плохая логистика, сообщает аналитическая служба инжиниринговой компании «2К».

Не так давно на городском портале TagilCity.ru был проведен опрос для тагильчан: «Совершаете ли Вы покупки через интернет?». Выяснилось, что более половины проголосовавших тагильчан (55%) регулярно делают такие заказы. 18,3% хотят это делать, но опасаются мошенников.

Важную роль в интернет-торговле играют покупки, приобретённые в иностранных интернет-магазинах. По данным почты России в 2012 году граждане РФ получили около 30 млн. международных почтовых отправлений, из них 70% приходилось на товары, приобретённые в интернет-магазинах. Эксперты также фиксирует рост общей стоимости товаров, купленных через иностранные интернет-магазины. Если в 2011 году российские потребители потратили около 1 млрд. долларов, то в 2012 году этот показатель составил 1,5 миллиарда долларов. Такой большой рост объясняется пришедшим к россиянам пониманием того, что покупка в интернете товаров безопасна. Те, кто уже убедился в этом, будет вовлекать «колеблющихся».

Конечно, новые пошлины приведут к небольшому росту цен. Тем не менее, не стоит ожидать, что российские потребители откажутся от товаров, купленных в иностранных интернет-магазинах. Во-первых, потребители полагают, что качество товаров, приобретённых за рубежом выше, чем в российских магазинах. Во-вторых, стоимость товаров в интернет-магазинах все равно будет ниже, чем в обычных магазинах, так как максимальный размер пошлины планируется установить на уровне 10% комментирует Иван Андриевский председатель совета директоров «Инжиниринговой компании «2К».

На данный момент разница между товарами, приобретёнными в интернете, и товарами, купленными в традиционных магазинах, часто превышает 10%, а по некоторым товарам доходит и до 50%. Потребители вряд ли откажутся от приобретения товаров через иностранные интернет-магазины, поэтому введение пошлин также принесет дополнительные доходы в российскую казну.

Большинство людей от покупок в интернет-магазине удерживает только одно - проблемы с оплатой. Далеко не все согласны работать по системе оплаты при доставке, к тому же многие торгуют вовсе не материальными вещами, а музыкой или играми - то есть тем, что человек при покупке получает мгновенно. К счастью, большинство интернет магазинов поддерживают оплату через банки, для чего достаточно оформить кредитную карту. К тому же, многие карты имеют льготный беспроцентный период, в течении которого потраченные средства можно вернуть. Или, например, существуют карты, сочетающие в себе функцию кредитной и дебетовой - то есть на ней можно хранить и накапливать собственные средства.