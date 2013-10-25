В Нижнем Тагиле скоро потеплеет до +7. Прощай, снег!

Дополнительно отметим по данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, что 27 октября в дневные часы небольшой барический гребень со слабым ветром у поверхности земли обусловит накопление загрязняющих веществ в атмосфере. Правда, тагильчане уже привыкли к смогу, поэтому знают, что делать - выбираться на природу, к родственникам в деревню и просто-напросто закрыть форточки до наступления оптимальных условий. Добавим, из одежды в ближайшие дни лучше использовать ту, которая подлежит быстрой очистке, на улице обещает быть слякотно.

Когда за окном плюсовая температура, но при этом высокая влажность воздуха, домой и в любое другое помещение можно ненароком принести много грязи. Причем она может быть как на одежде, так и на коврах, и линолиуме - достаточно движения, а впереди часы уборки и стирки. Однако, к счастью, есть инновационное решение - паровая швабра H2O Mop X5, которая мягко и качественно приведет в порядок поверхность. Перед применением стоит ознакомиться с особенностями использования на сайте магазина gramix.ru, а также изучить для каких типов поверхностей данная паровая швабра подойдет больше всего.