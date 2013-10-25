Вчерашний снегопад заставил понервничать тагильских автовладельцев (ВИДЕО)

Так, на улице Островского, на горке около Музея-завода, как ехать на Гальянку, машины повально скатывались, не имея возможности забраться по склону. Из-за этого на том участке образовалась серьезная пробка, ведь машины терпели неудачи на обеих полосах. Включая «аварийку», они откатывались до относительно ровной дороги, чтобы перестроится на край дороги ближе к трамвайным путям. При этом некоторые машины от отчаяния выбирали пешеходную дорожку для своих маневров.

Скорее всего, сложности возникли у тех, кто до сих пор не поменял резину на зимнюю. Стоит добавить, что сейчас на рассмотрении законопроект, который предусматривает штраф до 5 тысяч рублей за несоответствие резины сезону – как зимней летом, так и летней на зимней дороге. Сейчас определяются периоды «зимы» для регионов России с учетом климатических зон. Вероятно, для Урала «зима» будет актуальна с 1 ноября по 1 апреля. Ожидается, что уже в новом году закон будет принят окончательно.