Вот они, девушки из «Осенней фантазии»! Победители получили свои сертификаты от Textile96.ru (ФОТО)

В течение двух недель тагильчанки – представительницы прекрасного пола – публиковали свои фотографии на фоне пейзажа - осенней листвы, оранжевых рябин и голубого неба.

В долгом, активном зрительском голосовании выявилось три победительницы, которые уже забрали свои заслуженные сертификаты номиналом – 7000, 2000 и 1000 тысячи рублей!

Милая Александра, прекрасная Ирина и улыбчивая Тоня – вот имена девушек, которые победили. Некоторые из них, например, Александра, уже выбрали свой подарок на сайте Textile96.ru! Представляем Вам наших пользовательниц:

Городской портал TagilCity.ru поздравляет девушек с победой!