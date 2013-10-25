Вот они, девушки из «Осенней фантазии»! Победители получили свои сертификаты от Textile96.ru (ФОТО)
25 октября 2013, 16:40Общество
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Осень – время не только чудесных ярких цветов, но и красивых фотосессий. Именно поэтому накануне городской портал TagilCity.ru совместно с интернет-магазином постельного белья и домашнего текстиля Textile96.ru проводили фотоконкурс «Осенняя фантазия» на самую невероятную осеннюю фотографию.
В течение двух недель тагильчанки – представительницы прекрасного пола – публиковали свои фотографии на фоне пейзажа - осенней листвы, оранжевых рябин и голубого неба.
В долгом, активном зрительском голосовании выявилось три победительницы, которые уже забрали свои заслуженные сертификаты номиналом – 7000, 2000 и 1000 тысячи рублей!
Милая Александра, прекрасная Ирина и улыбчивая Тоня – вот имена девушек, которые победили. Некоторые из них, например, Александра, уже выбрали свой подарок на сайте Textile96.ru! Представляем Вам наших пользовательниц:
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Городской портал TagilCity.ru поздравляет девушек с победой!
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