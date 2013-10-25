Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Вот они, девушки из «Осенней фантазии»! Победители получили свои сертификаты от Textile96.ru (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Вот они, девушки из «Осенней фантазии»! Победители получили свои сертификаты от Textile96.ru (ФОТО)

25 октября 2013, 16:40Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»