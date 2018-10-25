24 года стажа: директор цирка в Екатеринбурге Анатолий Марчевский снят с должности

Руководитель екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский находился на своей должности с января 1994 года. Он имел бессрочный контракт директора и художественного руководителя организации. По неподтвержденным данным, для того чтобы освободить должность, ее сократили. Название новой должности пока неизвестно.

Новым руководителем цирка назначен 35-летний экс-директор цирка в Самаре Александр Авраменко.

По информации от ЕАН, Марчевский находится в отделении кардиологии, поэтому свои полномочия новому директору он не передал.