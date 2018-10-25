24 года стажа: директор цирка в Екатеринбурге Анатолий Марчевский снят с должности
Директор цирка в Екатеринбурге, проработавший на своем посту 24 года, уволен.
Руководитель екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский находился на своей должности с января 1994 года. Он имел бессрочный контракт директора и художественного руководителя организации. По неподтвержденным данным, для того чтобы освободить должность, ее сократили. Название новой должности пока неизвестно.
Новым руководителем цирка назначен 35-летний экс-директор цирка в Самаре Александр Авраменко.
По информации от ЕАН, Марчевский находится в отделении кардиологии, поэтому свои полномочия новому директору он не передал.
В настоящий момент организация находится под угрозой закрытия из-за нарушений пожарной безопасности, которые должны быть устранены до 1 ноября 2018 года. Также известно, что в цирке впервые с 1980 года идет ремонт, на эти цели выделены 97,7 млн рублей.