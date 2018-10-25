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Более 50 туристов из Нижнего Тагила потеряли деньги из-за закрытия «Росс Тура»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 50 туристов из Нижнего Тагила потеряли деньги из-за закрытия «Росс Тура»

Сегодня, 17:47ОбществоФото: google.ru/maps
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