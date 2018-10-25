Более 50 туристов из Нижнего Тагила потеряли деньги из-за закрытия «Росс Тура»

16 октября стало известно, что центр бронирования «Росс Тур» прекратил туроператорскую деятельность. В Нижнем Тагиле 7 турагентств «Росс-тур», которые работали по франчайзингу. Сотрудники говорят, что пострадавших клиентов насчитывается более 50 человек. Другие турфирмы города могли работать с этим оператором по партнерскому договору, количество пострадавших туристов по этим агентствам может исчисляться сотнями человек. Всего по России было порядка 700 турфирм, которые работали с компанией «Росс Тур», говорят инсайдеры из сферы.

В Нижнем Тагиле порядка 7 представительств компании «Росс-тур», и более 700 по России. Есть еще турагентства, которые не работали по франчайзингу, как мы, например. То есть у них не было партнерского соглашения, что они работают под именем «Росс Тур», а просто по системе бронирования «Росс Тур»: это личный кабинет на сайте и агентский договор, рассказала редакции TagilCity.ru сотрудница закрывшегося турагентства.

Теперь туристы из Нижнего Тагила могут вернуть деньги за путевку в офисе продаж туров, либо через суд. При этом, стоит учесть, что туристы могут рассчитывать на страховку. Однако, по информации от собеседников редакции, сумма покрытия ущерба по договору в страховой компании - 50 млн рублей, а ущерб клиентам исчисляется не одной сотней миллионов.

«Росс Тур» - это центр бронирования, по некоторым заявкам они выступали, и как туроператор. В случае банкротства оператора туристы могут рассчитывать на страховку. В заявлениях на возврат, которые мы написали туроператору, мы указали прямые реквизиты клиентов. В претензии, которую мы написали от своего имени, мы указали реквизиты нашего расчетного счета, если вернут нам на счет, то, естественно, мы вернем эти деньги нашим туристам. Страховая еще не начала прием заявлений, потому что тоже хочет обвинить эту структуру в мошеннических действиях и пытается отгрести пока от себя выплаты. Размер финансового обеспечения - 50 млн рублей, это та сумма, которая пойдет на выплаты клиентам. Но вот хватит ли этого финансового обеспечения на всех туристов? Суммы то у всех были разные, рассказала о порядке выплат сотрудник турагентства.

Представители турагентств поделились с редакцией TagilCity.ru подозрениями о возможных мошеннических действиях со стороны компании «Росс Тур». Еще в августе они заподозрили случаи несвоевременной оплаты со стороны центра бронирования «Росс Тур».

Предпосылки были еще в августе. Я звонила и спрашивала, почему июньские заявки еще не оплачены, когда на дворе конец августа, отвечали, что переживать не нужно, все хорошо, все будет оплачено. В итоге никто ничего так и не оплатил, люди отдыхать не полетели. Они же 4 октября объявили о том, что не могут оплачивать заявки, а люди третьего числа, накануне, привозили деньги наличными. Оплачивали тур, вылет по которому должен был состояться 5 октября, тур проплачен не был и денег нет. И на счетах у «Росс Тура» круглые нули, поделилась представитель турфирмы.

На официальном сайте компании «Росс Тур» информация о прекращении деятельности. В группах компании в социальных сетях пострадавшие туристы активно обсуждают происходящее.

Тагильчане, которые отдали турфирме деньги за поездку, но так и не смогли отправиться в путешествие, обращаются в офисы продаж. Турагенты говорят, что им понятно негодование граждан, так как они также пострадали от действий недобросовестного оператора.

Все туристы по-разному реагируют, на самом деле. Первые пострадавшие реагировали более бурно, потому что в СМИ не так много информации было об этом. Последующие клиенты относились уже с пониманием, они понимали, что нашей-то вины в этом тоже нет. Мы свои обязательства по договору выполнили, подобрали и забронировали тур в этой системе и оплатили за это в «Росс Тур», а «Росс Тур» уже вот так поступил. Это мошенничество чистой воды, по-другому это никак не назвать, поясняет сотрудник туристического агентства Екатерина.