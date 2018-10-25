Дефицит бензина на АЗС может возникнуть в Свердловской области

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На станциях Свердловской области скопились составы, поставляющие топливо в регион. В связи с задержками поставок на свердловских АЗС возможны перебои с бензином.
В Свердловской области на некоторых станциях железной дороги скопились составы крупных топливных поставщиков. Из-за этого на АЗС может возникнуть дефицит бензина.
Как сообщает Znak.com, ссылаясь на собственный источник, уже сейчас на некоторых заправках отсутствует бензин АИ-95. Пока эти случаи единичны, однако, если ситуация не разрешится, перебои с топливом могут серьезнее.
Среди причин простоя составов называют несовершенную систему логистики, нехватку локомотивов и позднее начало ремонта ж/д путей. В СвЖД наличие проблем с движением цистерн подтверждают, но не считают ситуацию критичной.
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