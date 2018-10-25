Дефицит бензина на АЗС может возникнуть в Свердловской области

В Свердловской области на некоторых станциях железной дороги скопились составы крупных топливных поставщиков. Из-за этого на АЗС может возникнуть дефицит бензина.

Как сообщает Znak.com, ссылаясь на собственный источник, уже сейчас на некоторых заправках отсутствует бензин АИ-95. Пока эти случаи единичны, однако, если ситуация не разрешится, перебои с топливом могут серьезнее.