Киоск «Спортлото» ликвидировали из центра Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле днём 25 октября прошёл демонтаж киоска «Спортлото», который, по данным администрации города, находился на муниципальной территории незаконно.
Работа по ликвидации незаконных нестационарных объектов в Нижнем Тагиле ведётся уже в течение нескольких лет. Речь идёт о тех строениях, которые официально не вошли в схему размещения объектов торговли. Так, 25 октября с улицы Ленина исчез киоск «Спортлото».
Владелец был уведомлен о том, что объект стоит незаконно и его нужно убрать. Он этого не сделал. Мы такой же объект убирали по Ленина-Красноармейская, владелец которого этот же человек. Это обычная практика нескольких лет, она уже наработанная. Знаем, как действовать в таких случаях. Будем продолжать, подчеркнул Геннадий Мальцев, глава администрации Ленинского района.
В соответствии с постановлением городской администрации киоск «Спортлото» не вошёл в схему размещения разрешённых объектов нестационарной торговли на 2017-2018 годы. Решением комиссии было ликвидировать киоск.
На место, по адресу Ленина 52/2 прибыли глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, начальник отдел по развитию потребительского рынка услуг и управления промышленной политики и развития предпринимательства Марина Карелина и другие представители администрации, а также сотрудники полиции для обеспечения безопасности. Киоск был демонтирован при помощи спецтехники: строение погрузили на эвакуатор и увезли.
Глава районной администрации Геннадий Мальцев отметил, что в Нижнем Тагиле планомерная работа по ликвидации незаконных нестационарных объектов будет продолжаться:
Эта проблема существует во всех районах города. В этом отношении мы очень много сделали. Жители уже увидели, что количество таких объектов, которые не отвечают требованиям безопасности, ни санитарным нормам, ни эстетическим, год от года сокращается. Те объекты, у владельцев которых нет прав и оснований находиться на муниципальной территории, будут обязательно убираться из города.