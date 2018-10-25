Киоск «Спортлото» ликвидировали из центра Нижнего Тагила

Работа по ликвидации незаконных нестационарных объектов в Нижнем Тагиле ведётся уже в течение нескольких лет. Речь идёт о тех строениях, которые официально не вошли в схему размещения объектов торговли. Так, 25 октября с улицы Ленина исчез киоск «Спортлото».

Владелец был уведомлен о том, что объект стоит незаконно и его нужно убрать. Он этого не сделал. Мы такой же объект убирали по Ленина-Красноармейская, владелец которого этот же человек. Это обычная практика нескольких лет, она уже наработанная. Знаем, как действовать в таких случаях. Будем продолжать, подчеркнул Геннадий Мальцев, глава администрации Ленинского района.

В соответствии с постановлением городской администрации киоск «Спортлото» не вошёл в схему размещения разрешённых объектов нестационарной торговли на 2017-2018 годы. Решением комиссии было ликвидировать киоск.

На место, по адресу Ленина 52/2 прибыли глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев, начальник отдел по развитию потребительского рынка услуг и управления промышленной политики и развития предпринимательства Марина Карелина и другие представители администрации, а также сотрудники полиции для обеспечения безопасности. Киоск был демонтирован при помощи спецтехники: строение погрузили на эвакуатор и увезли.

Глава районной администрации Геннадий Мальцев отметил, что в Нижнем Тагиле планомерная работа по ликвидации незаконных нестационарных объектов будет продолжаться: