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Куйвашев презентовал заявку Екатеринбурга на ЭКСПО перед Международным бюро выставок
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Куйвашев презентовал заявку Екатеринбурга на ЭКСПО перед Международным бюро выставок

Сегодня, 20:00ОбществоФото: департамент информполитики губернатора Свердловской области
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