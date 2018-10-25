Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Похитившие из банкомата 1 млн рублей екатеринбуржцы приговорены к штрафам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Machine map product cash atm automated teller machine 571812 pxhere.com

Похитившие из банкомата 1 млн рублей екатеринбуржцы приговорены к штрафам

Сегодня, 20:40ОбществоФото: pxhere.com
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: Приваловский форум, Франкенштейн и история любви
Редакция TagilCity.ru стала победителем окружного этапа конкурса журналистов
Мазут, «Кока-Кола», нефть: коричневая жидкость из крана в доме в Нижнем Тагиле