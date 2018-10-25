Похитившие из банкомата 1 млн рублей екатеринбуржцы приговорены к штрафам
Сегодня, 20:40ОбществоФото: pxhere.com
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Двое жителей Екатеринбурга, похитившие из неисправного банкомата 1 млн рублей, приговорены к штрафам в 500 и 450 тыс. рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Летом 2017 года житель уральской столицы узнал от знакомого, что один из банкоматов в городе выдает вместо однотысячных купюр пятитысячные купюры. Мужчина положил 40 тыс. рублей на карточку своей жены, а затем снял в неисправном банкомате деньги. Екатеринбуржец вместо 40 тыс. получил 200 тыс. рублей.
После этого злоумышленник рассказал своему знакомому о том, что совершил, и они вместе отправились снимать деньги уже с другой карты. Всего за час мужчины похитили 984 тыс. рублей.
В ходе судебного разбирательства подсудимые вернули большую часть похищенных денег. Одному из мужчин суд назначил штраф в 500 тыс. рублей, второму – 450 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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