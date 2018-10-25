Похитившие из банкомата 1 млн рублей екатеринбуржцы приговорены к штрафам

Летом 2017 года житель уральской столицы узнал от знакомого, что один из банкоматов в городе выдает вместо однотысячных купюр пятитысячные купюры. Мужчина положил 40 тыс. рублей на карточку своей жены, а затем снял в неисправном банкомате деньги. Екатеринбуржец вместо 40 тыс. получил 200 тыс. рублей.

После этого злоумышленник рассказал своему знакомому о том, что совершил, и они вместе отправились снимать деньги уже с другой карты. Всего за час мужчины похитили 984 тыс. рублей.