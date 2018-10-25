Ряд нарушений был выявлен при пользовании недрами Белоярского городского округа

В прокуратуру с жалобой на деятельность организации, проводящей работы на карьере «Кабановское месторождение песчано-гравийных смесей», обратились местные жители.

По результатам проверки было установлено, что право на пользование земельным участком было выдано индивидуальному предпринимателю, который заключил договор с ООО «Стройдорснаб». Предприятие производило добычу песчано-гравийной смеси.

За время деятельности предприятие не однократно привлекалось к административной ответственности. Кроме того, ООО «Стройдорснаб» предложило администрации изменить генплан Белоярского ГО для того, чтобы можно было пользоваться недрами в границах указанного участка.