Скидка для людей предпенсионного возраста введена в трамваях Нижнего Тагила

Такое решение приняли депутаты Нижнетагильской городской думы на очередном совещании 25 октября. Они внесли в категорию льготников мужчин старше 60 лет и женщин от 55 лет. Теперь люди предпенсионного возраста будут платить за проезд в трамвае 11 рублей вместо 19.