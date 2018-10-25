Скидка для людей предпенсионного возраста введена в трамваях Нижнего Тагила
Сегодня, 11:24ОбществоФото: wikipedia.org
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В Нижнем Тагиле расширен список категорий граждан, которые могут ездить в трамвае со скидкой. Теперь в него входят люди предпенсионного возраста – мужчины от 60 лет и женщины от 55.
Сюжеты: Нижний Тагил
Такое решение приняли депутаты Нижнетагильской городской думы на очередном совещании 25 октября. Они внесли в категорию льготников мужчин старше 60 лет и женщин от 55 лет. Теперь люди предпенсионного возраста будут платить за проезд в трамвае 11 рублей вместо 19.
Эти льготы будут действовать до 2023 года, то есть до тех пор, пока в России не завершится поэтапное повышение пенсионного возраста, сообщает АН «Между строк».
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