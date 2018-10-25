Сотрудник «РЖД» заплатит 6 тысяч рублей за пожар в «Доме ветеранов» в Нижнем Тагиле

Было возбуждено административное дело о правонарушении в отношении ответственного должностного лица по факту невыполнения требований предписанных в законодательстве (ч.1 ст.20.4 КоАП РФ). По итогам рассмотрения дела ответственность за пожар понес сотрудник Нижнетагильской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД». В рамках возбужденного дела ему назначили штраф в размере шести тысяч рублей.