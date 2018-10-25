Сотрудник «РЖД» заплатит 6 тысяч рублей за пожар в «Доме ветеранов» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:50ОбществоФото: pixabay.com
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Прокуратура проверила соблюдение пожарной безопасности в здании общежития «Дома ветеранов» ОАО «РЖД». 10 сентября здесь случился пожар, ответственное лицо понесет наказание в виде штрафа.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате проверки транспортная прокуратура выявила нарушения требований противопожарной безопасности.
Было возбуждено административное дело о правонарушении в отношении ответственного должностного лица по факту невыполнения требований предписанных в законодательстве (ч.1 ст.20.4 КоАП РФ). По итогам рассмотрения дела ответственность за пожар понес сотрудник Нижнетагильской дистанции гражданских сооружений ОАО «РЖД». В рамках возбужденного дела ему назначили штраф в размере шести тысяч рублей.
Также на адрес Нижнетагильской дистанции гражданских сооружений было адресовано постановление об устранении нарушений пожарной безопасности в соответствии с законодательством, пишет «Облгазета».
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