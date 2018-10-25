Тени, песок и пластилин: юные тагильчане научатся снимать мультфильмы
Сегодня, 10:16ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ГДДЮТ для тагильских ребят открыта новая творческая группа по изучению основ мультипликации. На занятиях ребята научатся снимать собственные мультфильмы в различной технике.
Сюжеты: Нижний Тагил
Обучаться искусству создания мультфильмов ребята будут три года. За это время они узнают о многих видах анимации: передвижная, теневая, песочная, пластилиновая, а также изучат основы компьютерной анимации.
Юные мультипликаторы уже сняли мультфильм для детей дошкольного возраста «Загадки». Сейчас ребята работают над созданием нового мультфильма о профессии металлурга. Все мультфильмы будут показаны в школах города и области. В дальнейшем группа планирует развивать направление компьютерной анимации и создать мультфильм о нашем городе, сообщает пресс-служба ГДДЮТ.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей