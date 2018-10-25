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Тени, песок и пластилин: юные тагильчане научатся снимать мультфильмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тени, песок и пластилин: юные тагильчане научатся снимать мультфильмы

Сегодня, 10:16ОбществоФото: pixabay.com
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