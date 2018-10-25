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Зарплата жителей Свердловской области составит 45 тысяч рублей в 2021 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Finance business success money financial exchange 2696238

Зарплата жителей Свердловской области составит 45 тысяч рублей в 2021 году

Сегодня, 15:15ОбществоФото: pixabay.com
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