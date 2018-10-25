Зарплата жителей Свердловской области составит 45 тысяч рублей в 2021 году
По прогнозам министра экономики и территориального развития Свердловской области уровень средней заработной платы в 2021 году в регионе составит 45 тысяч рублей.
Министр экономики и территориального развития Свердловской области Александр Ковальчик, представляя доклад по прогнозу социально-экономического развития региона на 2019-2021 года, заявил о росте уровня средней заработной платы на Среднем Урале более чем на 6%.
В 2021 году средняя зарплата свердловчан составит 45 тысяч рублей. Данный прогноз, по словам самого Ковальчика, изучен и одобрен экспертным бизнес-сообществом и согласован со сторонами социального партнерства Свердловской области.
И. о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов заявил, что данный прогноз полностью соотносится с вариантом социально-экономического развития страны.
По данным от Свердловскстата, в августе 2018 года средняя зарплата в регионе составила около 36,5 тысячи рублей, информирует Znak.com.