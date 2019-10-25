Чистая прибыль «Россетей» выросла в 5 раз за первые три квартала

Следует заметить, что за аналогичный период 2018-го года размер чистой прибыли энергопредприятия равнялся 19,2 миллиардам рублей. Выручка сохранилась на прежнем уровне - чуть более 26 миллиардов рублей, пишут «Новые известия».

Таких высоких результатов ГК «Россети» смогли добиться благодаря росту эффективности управляемых дочерних компаний, повышению их привлекательности для инвесторов и рыночной капитализации.

В этом году премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал законодательные инициативы, направленные на улучшение нормативно-правовой базы в сфере электроэнергетики. Эти поправки предложило руководство «Россетей».

Также известно что «Россети» уже передали в Минэнерго РФ доработанный документ, где содержится стратегия компании.