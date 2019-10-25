Художник из Екатеринбурга нарисовал граффити с обезьяной в форме росгвардейца
Сегодня, 19:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Санкт-Петербурге екатеринбургский художник нарисовал граффити, изобразив обезьяну, которая держит в лапах форму сотрудника Росгвардии, пишет ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Граффити появилось в Суворовском переулке. Фото своей работы художник Рома Инк опубликовал в Instagram с подписью: «Эволюция — удел не каждого».
В июле художник рисовал граффити на набережной у Театра драмы. Тогда он изобразил патриарха Кирилла в рясе из долларов.
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