Художник из Екатеринбурга нарисовал граффити с обезьяной в форме росгвардейца

Граффити появилось в Суворовском переулке. Фото своей работы художник Рома Инк опубликовал в Instagram с подписью: «Эволюция — удел не каждого».

В июле художник рисовал граффити на набережной у Театра драмы. Тогда он изобразил патриарха Кирилла в рясе из долларов.