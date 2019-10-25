Медведев поручил проработать введение штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч
Сегодня, 20:30ОбществоФото: сайт правительства России
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Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел до 2 декабря проработать вопрос о введении штрафов для автомобилистов за превышение скорости на 10-20 км/ч, пишет ТАСС.
Поручение премьер-министр дал по итогам совещания 16 октября, которое прошло в ходе визита Медведева в Екатеринбурге.
Ранее правительственная комиссия по безопасности ДД также поручала проработать этот вопрос. В настоящее время нарушение скоростного лимита до 20 км/ч не штрафуется. В Минтрансе поясняли, что штраф может быть установлен в размере 500 рублей.
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