На Урале мигрант предложил полицейскому 11 тысяч рублей, чтобы остаться в России
Сегодня, 11:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Гражданин Таджикистана признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает прокуратура Свердловской области.
27 августа этого года в Верхней Пышме за нарушение режима пребывания на территории России задержан уроженец Таджикистана. Находясь в служебном автобусе полиции, мужчина предложил начальнику отдела по вопросам миграции МО МВД России «Верхнепышминский» 11 тысяч рублей. Мигрант рассчитывал, что полицейский примет взятку и взамен не будет составлять протокол.
Суд признал уроженца Таджикистана виновным и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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