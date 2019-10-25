На Урале мигрант предложил полицейскому 11 тысяч рублей, чтобы остаться в России

27 августа этого года в Верхней Пышме за нарушение режима пребывания на территории России задержан уроженец Таджикистана. Находясь в служебном автобусе полиции, мужчина предложил начальнику отдела по вопросам миграции МО МВД России «Верхнепышминский» 11 тысяч рублей. Мигрант рассчитывал, что полицейский примет взятку и взамен не будет составлять протокол.