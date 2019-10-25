Под Нижним Тагилом нашли нелегальную свалку с агитматериалами ОНФ
Сегодня, 12:57ОбществоФото: Тагил за перемены
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Нелегальная свалка с агитационными материалами и вещами с символикой Общероссийского народного фронта обнаружена под Нижним Тагилом, сообщается в группе «Тагил за перемены».
Сюжеты: Нижний Тагил
Судя по фотографиям, среди бытового мусора раскиданы разорванные накидки ОНФ с надписями: «За Россию, за Урал», «Рабочий фронт».
Жанна Рябцева, руководитель регионального исполкома ОНФ, пояснила журналистам Ура.ру, что побывала на месте и считает все происходящее провокацией.
Это 100% провокация: обычная свалка строительного мусора, а сверху красиво разложены материалы с надписью ОНФ. А самое главное, эти вещи к нам вообще не имеют отношения,заявила Рябцева.
Кроме того, по ее словам, накидки синего цвета использовались в 2012 году, сейчас вещи ОНФ серого цвета.
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Рябцева сказала, что знает, кто именно устроил провокацию, но каких-либо мер по этому поводу организация принимать не будет.
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