Под Нижним Тагилом нашли нелегальную свалку с агитматериалами ОНФ

Судя по фотографиям, среди бытового мусора раскиданы разорванные накидки ОНФ с надписями: «За Россию, за Урал», «Рабочий фронт».

Жанна Рябцева, руководитель регионального исполкома ОНФ, пояснила журналистам Ура.ру, что побывала на месте и считает все происходящее провокацией.

Это 100% провокация: обычная свалка строительного мусора, а сверху красиво разложены материалы с надписью ОНФ. А самое главное, эти вещи к нам вообще не имеют отношения,заявила Рябцева.

Кроме того, по ее словам, накидки синего цвета использовались в 2012 году, сейчас вещи ОНФ серого цвета.