Пользователи «Мотива» сообщают о сбоях в работе сотовой связи
Сегодня, 18:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 25 октября, абоненты сотового оператора «Мотив» стали массово сообщать о сбоях связи.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Пользователи жалуются на отсутствие сети и интернета, а также сообщают о невозможности дозвониться в техподдержку. Связи нет в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Первоуральске, Ирбите, а также в Нижнем Тагиле.
Компания «Мотив» сбой в сети пока никак не прокомментировала.
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