Приговор по делу об избиении полицейскими тагильчанина Червоткина пересмотрит облсуд
Сегодня, 12:34ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Дело о пытках в отделе полиции № 21 Нижнего Тагила рассмотрит Свердловский облсуд, решение первой инстанции не удовлетворило всех участников процесса, пишут «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
18 сентября в Нижнем Тагиле был вынесен приговор экс-полицейским Лобанову, Леонову и Бородачеву, они приговорены к лишнею свободы на срок от 2,5 до 5 лет. Они признаны виновными в избиении тагильчанина Максима Червоткина. Однако решение суда первой инстанции не устроило все стороны процесса — потерпевший и осужденные.
В райсуде пояснили, что все апелляции будут направлены в облсуд, где их рассмотрят в одном процессе.
Напомним, осужденные, будучи сотрудниками МВД, в отделе полиции избили Червоткина. Оперуполномоченные в служебном кабинете нанесли Червоткину не менее 28 ударов ногами по различным частям тела, а также пытали мужчину, надевая ему на голову пакет и пристегивая наручниками.
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