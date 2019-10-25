Приговор по делу об избиении полицейскими тагильчанина Червоткина пересмотрит облсуд

18 сентября в Нижнем Тагиле был вынесен приговор экс-полицейским Лобанову, Леонову и Бородачеву, они приговорены к лишнею свободы на срок от 2,5 до 5 лет. Они признаны виновными в избиении тагильчанина Максима Червоткина. Однако решение суда первой инстанции не устроило все стороны процесса — потерпевший и осужденные.

В райсуде пояснили, что все апелляции будут направлены в облсуд, где их рассмотрят в одном процессе.