Роспотребнадзор в Свердловской области забраковал 1,2 тонны молочной продукции

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем забракованной молочной продукции увеличился на 4%. Основными причинами являются несоответствие требованием нормативных документов или признаки фальсификата.

Лабораторными методами исследованы более четырех тысяч проб молочной продукции по микробиологическим показателям. Из них 355 проб не соответствуют требованиях. По санитарно-химическим показателям неудовлетворительными признаны 27 проб. Из 563 проб по санитарно-химическим показателям проверку не прошли 18 образцов.