Так, пишет news.ru, в соответствии с инициативой, предлагается сократить завоз яблок из-за рубежа в сентябре–марте, придерживаясь соотношения при в объеме ежемесячного заполнения рынка шестьдесят процентов на сорок процентов, где шестьдесят процентов — отечественные фрукты, а сорок процентов — импортные.

Согласно статистической информации, Россия производит сбор примерно одной тонны яблок, шестьсот тысяч тонн из которых имеют товарный вид и доходят до прилавков супермаркетов. При этом, совокупный объем потребления внутри страны — два миллиона тонн. Таким образом, влияние зарубежных рынков составляет примерно шестьдесят процентов.